ألافيس يفرض على أتلتيكو مدريد التعادل السلبي

فرض نادي ديبورتيفو ألافيس التعادل السلبي دون أهداف في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم التي جرت بعد مساء اليوم السبت على ملعب مينديزوروزا.

وفشل أتلتيكو مدريد في الوصول إلى مرمى ديبورتيفو ألافيس سواء في الشوط الأول أو الثاني ، وذلك بسبب المنظومة الدفاعية التي وقفت سداً منيعاً أمام نادي العاصمة الإسبانية.

وأصبح فريق الروخي بلانكوس مهدداً بخسارة المركز الرابع في حال فوز ريال سوسيداد مساء يوم غد الأحد على ريال مدريد ، والمقررة على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة العشرين.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بعد هذا التعادل إلى النقطة السادسة والثلاثين في المركز الرابع مؤقتاً في الترتيب العام للدوري الإسباني ، فيما رفع ألافيس رصيده عند النقطة الرابعة والعشرين في المركز الثاني عشر.

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المصدر : NBN