ألفيس: الفوز بكأس العالم بهدف باليد لا يجعل مارادونا أفضل من ميسي!

ظهر النجم البرازيلي داني ألفيس في أحد البرامج الرياضية حيث أدلى بتصريحات صحفية مثيرة، باعتباره مواطنه نيمار أفضل لاعب برازيلي شاهده من قبل، كما رشحه للتتويج بالكرة الذهبية مستقبلا.

حيث قال:”نيمار أفضل لاعب برازيلي رأيته، هذا رأيي، هو الأفضل بالنسبة لي لجودته، هو نعمة للكرة البرازيلية… أرشحه للحصول على كرته الذهبية قريبا.”

كما تحدث عن ميسي والمقارنات الجارية بينه وبين مارادونا: “لم أشاهد مارادونا كثيرا، وأنا أحترمه. لكن ميسي لاعب فريد من نوعه، أعرفه جيدا للسنوات العديدة التي قضيناها معا في برشلونة. البعض لا يعتبره ظاهرة لأنه لم يفز بكأس العالم، ويفضل مارادونا. مع كل الاحترام الواجب لمارادونا، من يتحدثون على أنه أفضل من ميسي لفوزه بكأس العالم، بالنسبة لي تسجيل هدف باليد وتحقيق البطولة ليس فخرا. أو أن أكسب شهرة من هذا. كرياضي لا يمكنني وضع مارادونا كمثال للشباب.”

وحول فترته في برشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا:” شبعنا كرة قدم، وصلنا لقمة المجد، كنا دائما ندخل اللقاء ولدينا شعور أننا متفوقون (3ـ0)، وكنا نحتاح 20 دقيقة بالفعل لتسجيل 3 أهداف.”

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المصدر : وكالات