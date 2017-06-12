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ألكسيس سانشيز على بعد خطوة من مانشستر سيتي .. بفضل غوارديولا

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
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ألكسيس سانشيز على بعد خطوة من مانشستر سيتي .. بفضل غوارديولا

ادعت تقارير صحفية إنكليزية على أنه مهاجم آرسنال الإنكليزي ألكسيس سانشيز على بعد خطوة واحدة من انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وحسب نفس المصدر الانتقال سيكلف المان سيتي 57 مليون يورو، في حين سيحصل الدولي التشيلي على راتب 313 آلف يورو أسبوعيا حوالي 16 مليون يورو في الموسم الواحد.
وتفوق مانشستر سيتي على بايرن ميونخ في سباق ضم اللاعب بعد تدخل غوارديولا الذي أقنعه بلم شملهما من جديد في ملعب الاتحاد، بعد أن كانا قد دافعا على قميص برشلونة في فترة سابقة.

وينتهي عقد ألكسيس سانشيز صيف عام 2018، وفي ظل عدم خضوع إدارة آرسنال لرغبات اللاعب المالية، فهي مضطرة لبيعه هذا الصيف لعدم فقدانه بالمجان في يونيو 2018.

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المصدر : NBN

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