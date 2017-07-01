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ألمانيا تتغلب على إسبانيا بهدف نظيف وتحقق لقب كأس أوروبا للشباب

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة
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ألمانيا تتغلب على إسبانيا بهدف نظيف وتحقق لقب كأس أوروبا للشباب

نجح المنتخب الألماني في تحقيق كأس أوروبا للشباب (تحت 21 سنة) في نسختها الـ 21 في بولندا بعد التفوق على نظيره الإسباني بهدف نظيف ، في المباراة التي احتضنها ملعب مارشال جوزيف بيلسودسكي بمدينة كراكوف .

وبدأ المنتخب الألماني المباراة بشكل أفضل حيث نجح في السيطرة نسبياً على الكرة وخلق فرص أخطر على مرمى المنتخب الإسباني ، وتوج الألمان خطورتهم بهدف التقدم عبر ميتشيل وايزر في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول على ذلك .
وعاد النتخب الإسباني للظهور بشكل أفضل خلال شوط المباراة الثاني لكن بدون خلق خطورة كبيرة على مرمى الخصم ، فيما كان المنتخب الألماني قريب من مضاعفة النتيجة بعد خلق فرص عديدة عن طريق هجمات مرتدة سريعة ، لتسير المواجهة حتى نهايتها بدون معرفة أي جديد على مستوى النتيجة التي بقيت (1-0) .

ويعتبر هذا هو التتويج الألماني الثاني عبر تاريخ بطولة كأس أوروبا للشباب (تحت 21 عاماً) بعد لقب 2009 في السويد ، فيما خسرت إسبانيا النهائي الثالث لها في المسابقة .

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المصدر : NBN

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