ألمانيا تتوج بلقب كأس القارات 2017 للمرة الأولى في تاريخها

توج منتخب ألمانيا بلقب كأس القارات 2017 المقامة في روسيا بعد فوزه على منتخب تشيلي في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد.

وحققت ألمانيا الفوز على تشيلي في المباراة بهدفٍ نظيف سجله اللاعب لارس ستيندل في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتوج بها المنتخب الألماني بلقب كأس القارات والمرة الرابعة في تاريخ أوروبا بعد مرتين لفرنسا ومرة للدنمارك.

وخرج لقب كأس القارات من قارة أمريكا الجنوبية لأول مرة بعد تتويج البرازيل بالنسخ الثلاث الأخيرة.

وحصلت ألمانيا على هذا اللقب لأول مرة في تاريخها بعد اكتفائها بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في نسخة عام 2005.

وبذلك يكتمل عقد ألقاب المنتخب الألماني الأول بعد تتويجه بلقب كأس العالم 4 مرات وكأس أمم أوروبا ثلاث مرات.

ويعتبر منتخب ألمانيا أول منتخب أوروبي يجمع بين البطولات القارية الثلاث كأس العالم وكأس أوروبا وكأس القارات.

print

المصدر : NBN