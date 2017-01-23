ألمانيا تعتقل رجلاً خطط لهجوم إرهابي “خطير”

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل تشتبه في محاولته التخطيط لشن هجوم إرهابي “خطير”، حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الجنائية إن القوات الخاصة احتجزت الرجل إضافة إلى امرأة أثناء مداهمة شقة في مدينة نويس غرب البلاد، السبت.

وأطلق سراح المرأة بعد ذلك، في حين وجهت إلى الرجل اتهامات بالتخطيط للقيام “بعمل تخريبي خطير”، حسب فرانك شولين، المتحدث باسم مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية نورد راين فستفاليا.

وقالت مجلة “فوكوس” إن مداهمة نويس تمت بناء على معلومات من السلطات النمساوية التي احتجزت مهاجرا يبلغ من العمر 18 عاما في 20 يناير في شقة بمدينة فيينا للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم.

يشار إلى أن عملية الاعتقال تأتي بعد شهر تقريبا على إقدام تونسي رفضت السلطات طلبه للجوء على اقتحام بشاحنة أحد أسواق عيد الميلاد في برلين، مما أدى لمقتل 12 شخصا.

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المصدر : NBN