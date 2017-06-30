ألمانيا تلحق بتشيلي لنهائي كأس القارات

وضع المنتخب الألماني حدًا لمغامرة نظيره المكسيكي في بطولة كأس القارات، وحقق فوزًا كبيراً برباعية لهدف مساء الخميس، في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها روسيا، ليضرب موعدًا مع تشيلي في النهائي يوم الأحد المقبل.

وتقدم المنتخب الألماني مبكرًا بثنائية لاعب الوسط ليون جوريتسكا في الدقيقتين السادسة، والثامنة على التوالي، قبل أن يحرز تيمو فيرنر الهدف الثالث بالدقيقة 59.

وقلص المنتخب المكسيكي الفارق بهدف صاروخي لماركو فابيان في الدقيقة 89، لكن المنتخب الألماني أحرز الهدف الرابع بالدقيقة 91 عن طريق أمين يونس.

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المصدر : وكالات