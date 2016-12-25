ألوف المحتجين بتونس يطالبون بالكشف عن قاتل الزواري

احتشد ألوف المتظاهرين السبت 24 ديسمبر/كانون الأول في أكبر شوارع مدينة صفاقس التونسية احتجاجا على اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري مطالبين بالكشف عن الجهات المتورطة في هذه الجريمة.

وعبر عشرات الآلاف من سكان صفاقس والمواطنين القادمين من شتى أنحاء تونس عن غضبهم إزاء اغتيال الزواري، مطالبين السلطات بالكشف في أقرب وقت عن أجهزة خارجية يزعم أنها تقف وراء مقتل مهندس الطيران التونسي الذي لقي مصرعه الخميس الماضي داخل سيارته أمام منزله في المدينة جراء تعرضه لعدة رصاصات.

احتشد ألوف المتظاهرين السبت 24 ديسمبر/كانون الأول في أكبر شوارع مدينة صفاقس التونسية احتجاجا على اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري مطالبين بالكشف عن الجهات المتورطة في هذه الجريمة.

وعبر عشرات الآلاف من سكان صفاقس والمواطنين القادمين من شتى أنحاء تونس عن غضبهم إزاء اغتيال الزواري، مطالبين السلطات بالكشف في أقرب وقت عن أجهزة خارجية يزعم أنها تقف وراء مقتل مهندس الطيران التونسي الذي لقي مصرعه الخميس الماضي داخل سيارته أمام منزله في المدينة جراء تعرضه لعدة رصاصات.

يذكر أن الزواري البالغ من العمر 49 عاما كان يعمل مديرا فنيا في مؤسسة هندسية خاصة وخبيرا للطيران، وقد لوحت وزارة الداخلية التونسية بوقوف جهات أجنبية وراء اغتياله، وذلك في وقت اعترفت فيه حركة “حماس” بانتماء الزواري إليها محملة إسرائيل المسؤولية عن هذه الجريمة.

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المصدر : NBN