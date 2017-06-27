أليجري: ريال مدريد أعطاني درساً في كيفية إدارة المباريات

اعترف ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي بأنه لم يدير المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا بالشكل الصحيح مما كلفه الخسارة برباعية أمام ريال مدريد.

أليجري وضح بأن فريقه لم يكن قادراً على لعب الشوط الثاني بذات الأسلوب والكيفية التي لعب بها الشوط الأول من ناحية الضغط العالي وذلك لأن قدرات الفريق بدنياً تراجعت بشكل كبير، الأمر الذي منح ريال مدريد السيطرة تماماً على اللقاء، وهو خطأ فادح في عملية إدارة المباراة.

وقال أليجري في تصريح صحفي “ريال مدريد سجل الهدفين الثاني والثالث في ذات الوقت، لذلك نحن صدمنا. قاومنا بعد هدف رونالدو الأول وسجلنا التعادل، لكن لم نفكر مطلقاً بلعب الشوط الثاني بنفس أسلوب الشوط الأول لأننا قمنا بضغط كبير جداً خلال القسم الأول. إنه النزال التي علمني درساً في كيفية إدارة المباريات”.

وأضاف “في فترة الاستراحة كنت أريد إجراء تبديلين أو ثلاثة، لكن لم أستطع فعل ذلك لأننا في النهائي والمباراة ربما تمدد. بيانيتش كان يعاني من آلام في الركبة وماندزوكيتش من انتفاخ في الكاحل. أردت أن نلعب لمدة 20 دقيقة بنفس التشكيلة في الشوط الثاني، لكننا عانينا وريال مدريد أجهز علينا”.

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المصدر : وكالات