أماكن مخصصة للأطفال أصبحت مسارح لجرائم الكبار

أصبحنا في زمن بات فيه القتل والاعتداء والاجرام حالة عادية وأحداث نسمع بها يوميا .. من جرائم قتل أو اطلاق نار أو طعن وسرقة واللائحة تطول ..

على الرغم من فظاعة هذه المواضيع، أصبحت جزءا لا يتجزأ من أخبارنا اليومية .. والافظع من ذلك، تأثير تداول هذه الاخبار على الصغار .. فكيف ان عايشوها بأنفسهم؟

حتى في أماكن الاطفال المخصصة لهم للعلب وعيش طفولتهم البريئة، تأتي وقائع الاجرام لتظلل براءة الاطفال بوحشيتها ..

ففي نادي الملاهي على اوتوستراد زحلة مقابل كنيسة مار شربل، حصل اشكال بين المدعو علي ابراهيم الهلال، سوري الجنسية، وشخص آخر يدعى محمد بدر العلي، أيضا سوري الجنسية، تطور الى ضرب بالأيدي ..

والمعلومات الاولية بأن الأول أقدم على طعنه بسكين وقد نقل الى احدى المستشفيان للمعلاجة قائمون بالمتابعة.

وأفادت المعلومات ان حالته مستقرة، اصابته طفيفة .. والتحقيق قائم بالموضوع

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المصدر : NBN