أمراض يعالجها الصيام في شهر رمضان .. تعرف عليها

للصيام تأثير مهم و إيجابي على الصحة العامة من حيث علاج الأمراض أو الوقاية منها وهو ما أثبت علميا من خلال الدراسات و الأبحاث الطبية العلمية من كل دول العالم، وهنا نجمع كل الأمراض التي يعالجها الصيام ويساعد في السيطرة عليها والتي يقي منها وهي:

— أمراض الجهاز الهضمي: يساهم في تنشيط إفرازات المعدة و الإفرازات الهضمية ويعمل على تنظيف أعضاء الجهاز الهضمي مما يساهم في تحسين عملها مثل القولون.

— ارتفاع الكوليسترول في الدم: الصيام يساعد على حرق الدهون المتراكمة في جسم الإنسان مما يساهم في ضبط مستويات الكوليسترول في الدم.

— أمراض الكلى: للصيام تأثير قوي على صحة الكلى كما أنه يساهم في علاج حصوات الكلى لأنه يمنع الترسبات الكلسية المسببة لتكون الحصى.

— الأمراض الجلدية: يعتبر الصيام علاج مهم للأمراض الجلدية مثل حساسية الجلد والأكزيما، و حب الشباب، كما أن الصيام يساهم في تحسين البشرة و نقائها. ويرجع السبب في ذلك إلى أن كمية الماء في الدم تقل أثناء الصيام مما يؤدي إلى انخفاض نفاذية الجلد للماء، وزيادة مقاومته للبكتيريا.

— الأمراض الناتجة عن السمنة: كمرض تصلب الشرايين، وضغط الدم، وبعض أمراض القلب.

— أمراض الدورة الدموية: يعالج الصيام بعض أمراض الدورة الدموية الطرفية مثل: مرض الرينود ومرض برجرو مرض إلتهاب المفاصل المزمن (الروماتويد)

— السموم المتراكمة بالجسم: الصوم مهم لمساعدة الجسم في التخلص من السموم المتراكمة التي تسبب الأمراض و تعيق عمل أعضاء الجسم.

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المصدر : NBN