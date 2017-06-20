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أمن الدولة: توقيف متهم من التابعية السورية بجرمَ الإنتماء لتنظيم إرهابي

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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أمن الدولة: توقيف متهم من التابعية السورية بجرمَ الإنتماء لتنظيم إرهابي

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة– قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان ان “مديريّة البقاع الإقليمية في أمن الدولة أوقفت المدعو (م.ح.) من التابعية السورية، بعد مراقبته للإشتباه بارتباطه بتنظيمات إرهابية. وبنتيجة التحقيق، اعترف بأنّه كان أمير كتيبة ” أحفاد الحمزة” في جبهة أحرار الشام، وهو على تواصل مستمر مع أفراد التنظيم في إدلب.

الموقوف من مواليد العام 1976، دخل الاراضي اللبنانية بتاريخ 20/08/2015، بطريقة غير شرعيّة، عبر بلدة شبعا الحدوديّة، وأقام في بلدة مجدل عنجر- قضاء زحلة.

أوقف المتّهم بجرمَ الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وتمّ تسليمه إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ، بناءً لإشارة النيابة العامّة العسكريّة .

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المصدر : وكالات

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