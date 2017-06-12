أميركي من أم سورية يدعي أنه ابن ولي عهد السعودية الأسبق

ادعى مواطن أمريكي من أم سورية، أنه أحد أبناء الأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وقالت صفيحة “ديلي نيوز” إن المدعو طلال، قال إنه من “أم سورية الأصل واسمها هناء فايق تزوج بها الأمير السعودي عام 1982، وبعد سنتين أنجبت منه مولودا ذكرا ، ثم طلّقها بعد فترة وعادت هناء إلى وطنها سوريا عام 1996”.

ويسعى “طلال” لإثبات نسبه للسلالة الملكية في السعودية، عبر تحليل الجينات الوراثية “الحمض النووي”، وإرساله إلى المحكمة العليا في نيويورك لمساعدته على نيل حقوقه.

يشار إلى أن الأمير سلطان بن عبد العزيز هو الابن الخامس عشر من الذكور للملك عبد العزيز آل سعود، وكان سلطان ولي عهد المملكة العربية السعودية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في الفترة من عام 2005 إلى 2011 ، وتوفي في أحد مستشفيات نيويورك حيث كان يخضع للعلاج عام 2011 عن عمر ناهز 80 سنة .

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المصدر : NBN