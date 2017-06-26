أمير قطر في عيد الفطر .. المهنئون والمقاطعون !

تبادل قادة دول عربية وإسلامية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في وقت تشهد الدوحة مقاطعة من عدة دول عربية وأجنبية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، تلقى أمير قطر هاتفيا، التهاني من”بعض إخوانه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة، بمناسبة العيد السعيد”.

وتبادل الشيخ تميم التهاني مع كل من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وكما هنأ أمير قطر الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومحمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال.

print

المصدر : NBN