أمير قطر: ما تعرضنا له كان امتحان اخلاقي حققنا فيه نجاحا باهرا

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل خليفة “انني أشير بكل اعتزاز الى المستوى الاخلاقي الذي يتمتع به الشعب القطري، في ظل حملة التحريض التي يقومون بها ضدنا”، مشيراً الى ان “هذا الشعب جمعه شهامة الموقف وحفاظ على المستوى الراقي على الرغم ممنا تعرضو له من المساس بالحرمات”.

وفي كلمة له، اوضح بن حمد أن “ما تعرضنا له كان امتحان اخلاقي حققنا فيه نجاحا باهرا اثبتنا فيه صلابتنا لأننا نحترم انفسنا قبل كل شيء”، داعياً “الجميع للاستمرار على هذا النهج وإلى عدم الانزلاق”.

وأشار الى أنه “لقد ادرك شعبنا ونظر ما خلف الستار من افترءات وفهموا دلالات محاولة فرض الوصاية على هذا البلد وخطورة الخضوع للاملاءات”، مؤكداً أن “تبين ان هذه الحلمة خططت سلفا واقدموا على الاعتداء على سيادة قطر، وهي قرار تحقيق غايات مبيتة سلفا، ولم يدرك من قام بذلك ان شعوب العالم لا تقبل الظلم وثمة حدود للدعاية الموجهة، ولذلك فإن الدول العربية التي لديها رأي عام تحترمه وقفت معنا”.

ولفت الى أنه “بعض القوى العنصرية الهامشية ان تتهمنا بالارهاب ولكن سرعان ما تبين لهم انه لا يمكن أن نقبل بإطلاق صفة الإرهاب على قطر، كما ان المؤسسات الغربية ترفض الاملاءات مثلما نرفضها وتبين ذلك من ردة الفعل الدول على الشروط التي فرضت علينا”.

وأكد بن حمد “اننا نعرف انه توجد خلافات مع دول مجلس التعاون ونحن بدورنا لا نتفق مع السياة الخارجية مع بعض الدول في مجلس التعاون والتمييز بين المقاومة المشروعة لكننا لا نحاول ان نفرض رأينا على احد وثمة امور مشتركة كثيرة بيننا في مجلس التعاون”.

وأشار الى أن “البعض اعتقدوا انهم يعيشون وحدهم في هذا العالم وأن الكمال يمكنهم ان يشتروا كل شيء، لكن تبين ان الدول الفقيرة لديها كرامة وارادة وحاولوا بالمس بمبدأين مبدأ سيادة الدول وحرية التعبير”، وشدد على انه “لم يعد ممكنا العودة الى الخلف واصبحت الثورة انجازا للشعوب العربية”.

وأوضح أن “الادعاءات غير صحيحة وهي مساس بغير حق بدولة شقيقة”، مؤكداً أن “قطر تكافح الارهاب وهناك اعتراف دولي بذلك لأنها تعتبر ان الارهاب والاعتداء على المدنيين جريمة بشعة ضد الانسانية، الارهاب يمس بالعرب والاسلام والمسلين ونحن نختلف مع البعض”.