أنطونيو دوناروما يلحق بشقيقه وينضم للميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن تعاقده مع أنطونيو دوناروما شقيق حارس المرمى جيانلويجي دوناروما.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن النادي الإيطالي اليوم الأربعاء أن أنطونيو دوناروما وقع عقداً لمدة أربع سنوات بعد الاتفاق مع نادي أستيراس تريبوليس.

وأضاف البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني لفريق الروسونيري أن حارس المرمى أنطونيو دوناروما وقع على عقده بشكل دائم حتى صيف عام 2021.

تجدر الإشارة إلى أن جيانلويجي دوناروما جدد عقده مع ميلان خلال الساعات الماضية حتى صيف عام 2021 بعد الشائعات التي تحدثت عن رحيله هذا الصيف.

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المصدر : NBN