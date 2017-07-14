  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

أنفاق سرية لكوريا الشمالية تحوي صواريخ استراتيجية

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
اترك تعليقا
9 Views
أنفاق سرية لكوريا الشمالية تحوي صواريخ استراتيجية

كشفت كوريا الشمالية عن انفاق استراتيجية عائدة لها على اراضيها تحتوي على ممرات متعددة بالاضافة الى صواريخ استراتيجية واسلحة متعددة، وذلك بحس وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية ..

وأوضحت الوكالة ان التلفزيون المركزي الكوري الشمالي، أظهر صوراً لزعيم كوريا الشمالية،كيم جونغ أون، وهو يتجوّل في الأنفاق، وبدى المكان ظالماً وتنتشر فيه ممرّات وصواريخ مجهّزة، بالإضافة إلى غرف عدّة مطليّة بألوان عسكرية وخرائط معلّقة على الجدران.

وتم الحديث عن صاروخ في هذه الانفاق، عابر للقارات ويدعى “هواسونغ-14” ..

كما نوه الخبراء بوجود هكذا صواريخ في الانفاق السرية في كوريا الشمالية، معتبرين انها دليل على جهوزية القيادة العليا للتصدي لأي طارئ.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class