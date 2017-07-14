أنفاق سرية لكوريا الشمالية تحوي صواريخ استراتيجية

كشفت كوريا الشمالية عن انفاق استراتيجية عائدة لها على اراضيها تحتوي على ممرات متعددة بالاضافة الى صواريخ استراتيجية واسلحة متعددة، وذلك بحس وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية ..

وأوضحت الوكالة ان التلفزيون المركزي الكوري الشمالي، أظهر صوراً لزعيم كوريا الشمالية،كيم جونغ أون، وهو يتجوّل في الأنفاق، وبدى المكان ظالماً وتنتشر فيه ممرّات وصواريخ مجهّزة، بالإضافة إلى غرف عدّة مطليّة بألوان عسكرية وخرائط معلّقة على الجدران.

وتم الحديث عن صاروخ في هذه الانفاق، عابر للقارات ويدعى “هواسونغ-14” ..

كما نوه الخبراء بوجود هكذا صواريخ في الانفاق السرية في كوريا الشمالية، معتبرين انها دليل على جهوزية القيادة العليا للتصدي لأي طارئ.

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المصدر : NBN