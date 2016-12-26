أوباما يقوم بأول زيارة للعسكريين في هاواي

قام الرئيس الاميركي باراك اوباما وزوجته ميشيل بآخر زيارة لهما الى عسكريين وعائلاتهم يحتفلون بعيد الميلاد في قاعدة في هاواي بوسط المحيط الهادىء.

وحسب تقاليد متبعة بدقة، توجه الرئيس وزوجته الى قاعدة مشاة البحرية الاميركية (المارينز) المجاورة في كانيوهي.

وقال الرئيس المنتهية ولايته انه اتصل السبت بعدد من العسكريين المتمركزين في العراق وافغانستان الذين يقوم بعضهم “بمهمة لمحاربة داعش “.

واضاف “انها المرة الاخيرة التي اتوجه فيها اليكم كرئيس، لكنني اريد ان تعرفوا ان امتناني لكم كمواطن لن يتغير”، وتابع اوباما “كان شرف لي في حياتي ان اتولى قيادة الجيش”.

وسيغادر اوباما البيت الابيض في 20 كانون الثاني/يناير يوم تولي الجمهوري دونالد ترامب السلطة.

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المصدر : وكالات