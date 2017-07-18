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أوباميانج يوافق على تخفيض أجره السنوي من أجل عيون ميلان

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة
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أوباميانج يوافق على تخفيض أجره السنوي من أجل عيون ميلان

أبدى بيير إيميريك أوباميانج استعداده لتخفيض مطالبه المالية من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى اي سي ميلان الإيطالي في ظل رغبته بالرحيل عن بوروسيا دورتموند الألماني.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت وضحت في تقاريرها بأن أوباميانج طلب أجر سنوي يصل إلى 13 مليون يورو رغم أن تيانجين جوانجيان الصيني عرض عليه 30 مليون يورو سنوياً.
ولم يكتفي أوباميانج بذلك، بل وافق على نيل 8 ملايين يورو سنوياً في حال توصل ميلان لاتفاق نهائي مع بوروسيا دورتموند حول الصفقة.

وفي حال نجاح ميلان بإتمام الصفقة فسوف يصبح أوباميانج الأعلى أجراً في الدوري الإيطالي رفقة ليوناردو بونوتشي بواقع 8 ملايين يورو سنوياً، متقدمين على جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس.

يذكر أن ميلان يتفاوض حالياً حول التعاقد مع أوباميانج أو ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد الإسباني، فيما تشير التقارير حول نية النادي دفع 70 مليون يورو نظير إتمام أي من الصفقتين.

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المصدر : وكالات

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