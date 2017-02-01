أوتوستراد حلب ـ الباب وأكثر من 30 بلدة وقرية بريف حلب الشرقي تحت سيطرة الجيش السوري

أعلن الاعلام الحربي، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجيش السوري أحكم سيطرته على أوتوستراد حلب – الباب بدءاً من قرية تيارة وحتى مزارع المديونة ضمناً بطول 16 كلم، بالاضافة لسيطرته على أكثر من 30 بلدة وقرية ومرتفعات استراتيجية عدة في ريف حلب الشرقي بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم “داعش”.

كما تمكن الجيش السوري من اقتحام جميع التحصينات التي أقامها “داعش” شرق حلب ويسيطر على عشرات الكيلومترات من الانفاق والخنادق على امتداد الجبهة.

وأشار الاعلام الحربي بأن الجيش السوري أصبح يسيطر على مساحة تجاوزت 250 كلم2 في ريف حلب الشرقي خلال 20 يوماً، وتقدم بعمق 16 كيلو مترا وجبهة تصل إلى 25 كيلومترا على بعض الاتجاهات.

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المصدر : NBN