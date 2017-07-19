أوغاسابيان: لا يجوز تكرار خطأ عدم إقرار كوتا للنساء في قانون الإنتخابات

طالب وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان مجلس الوزراء بالإلتزام بالتوصية الصادرة عنه بتاريخ 12 نيسان من العام 2010 والتي تنص على تخصيص النساء بحصة من مراكز الفئة الأولى، معتبراً أنه “لا يجوز تكرار خطأ عدم إقرار كوتا للنساء في قانون الإنتخابات النيابية، بإهمال تعيين سيدات في المراكز القيادية.

وشدد أوغاسابيان على ضرورة تحسين مرتبة لبنان الذي يحتل المرتبة 135 من أصل 144 دولة في مؤشر الفجوة الجندرية الصادر عن منتدى الإقتصاد العالمي”.

وأكد أن “التعيينات المرتقبة محطة أساسية لعدم تغليب الإعتبارات الطائفية والفئوية والإنتماءات الضيقة على تعزيز الدور القيادي للمرأة اللبنانية، خصوصا أن بين السيدات اللبنانيات من أثبتن كفاءة وحققن نجاحات على أكثر من صعيد في لبنان والعالم، ومن حق لبنان ومؤسساته الإستفادة من خبراتهن”.

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المصدر : وكالات