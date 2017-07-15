أوقاف القدس تعلن فقدانها السيطرة الكاملة على الأقصى

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عن فقدانها السيطرة على المسجد الأقصى بشكل كامل، مؤكدة أن المسجد الأقصى بكل ما فيه من ساحات وقباب وبوائك ومرافق ومصليات، هو حق خالص للمسلمين وحدهم، وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بحقه ورواده تمثل اعتداء صارخًا عليه.

وطالبت في بيان، بضرورة إعادة فتح المسجد فورًا وتمكين المصلين من أداء شعائرهم الدينية بحرية تامة دون تدخل من سلطات إسرائيل، لافتة الى ان ما قامت به القوات الاسرائيلية من اقتحامات لمرافق المسجد الأقصى ومصلياته بالقوة وبدون وجود مسؤولي الأوقاف هو عدوان على عقيدة الأمة الاسلامية وتاريخها.

وحملت الهيئات الرسمية في دائرة الأوقاف بما فيها مجلس الأوقاف ودار الفتوى ومحافظة القدس ودائرة قاضي القضاة والهيئة الإسلامية العليا الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الخراب والتكسير والتفتيشات داخل مصليات وباحات ومرافق المسجد الأقصى.