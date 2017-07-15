  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

أوقاف القدس تعلن فقدانها السيطرة الكاملة على الأقصى

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
اترك تعليقا
5 Views
أوقاف القدس تعلن فقدانها السيطرة الكاملة على الأقصى

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عن فقدانها السيطرة على المسجد الأقصى بشكل كامل، مؤكدة أن المسجد الأقصى بكل ما فيه من ساحات وقباب وبوائك ومرافق ومصليات، هو حق خالص للمسلمين وحدهم، وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بحقه ورواده تمثل اعتداء صارخًا عليه.

وطالبت في بيان، بضرورة إعادة فتح المسجد فورًا وتمكين المصلين من أداء شعائرهم الدينية بحرية تامة دون تدخل من سلطات إسرائيل، لافتة الى ان ما قامت به القوات الاسرائيلية من اقتحامات لمرافق المسجد الأقصى ومصلياته بالقوة وبدون وجود مسؤولي الأوقاف هو عدوان على عقيدة الأمة الاسلامية وتاريخها.

وحملت الهيئات الرسمية في دائرة الأوقاف بما فيها مجلس الأوقاف ودار الفتوى ومحافظة القدس ودائرة قاضي القضاة والهيئة الإسلامية العليا الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الخراب والتكسير والتفتيشات داخل مصليات وباحات ومرافق المسجد الأقصى.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class