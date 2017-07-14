“أوقح” عملية سرقة لصراف آلي في بريطانيا

نشرت الشرطة البريطانية مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة لعملية سرقة صراف آلي قد تكون “الأوقح” في تاريخ السرقات، واستخدم اللصوص جرافة لانتزاع الصراف الآلي من مكانه في مقاطعة ليسترشير.

وبحسب اللقطات، فقد استعانت عصابة بجرافة وشاحنة في انتزاع الصراف من فرع بنك “ذا ناشيونال وايد” في إحدى مدن المقاطعة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الخميس، إن الشرطة نشرت مقطع الفيديو لطلب مساعدة الناس في التعرف على هوية اللصوص الفارين.

ولم تستغرق عملية السرقة أكثر من دقيقتين، كان الجزء الأول منها انتزع الصراف الآلي عبر الجرافة بعد أن هدمت واجهة البنك، قبل أن تضع صندوق الأموال في شاحنة صغيرة جلبها الصوص معهم.

ووقعت السرقة يوم الاثنين الماضي في الساعة الثالثة فجرا .

ولم يذكر متحدث باسم البنك حجم الأموال المسروقة مكتفيا بالحديث عن أضرارا بالغة لحقت بالفرع، ويحتوي الصراف الآلي في بريطانيا عادة نحو 120 ألف جنيه استرليني.

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المصدر : NBN