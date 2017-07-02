  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

أولمرت حرا طليقا

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
اترك تعليقا
25 Views
أولمرت حرا طليقا

أطلق، الأحد، سراح رئيس وزراء حكومة العدو السابق إيهود أولمرت الذي سجن لمدة سنة و4 أشهر بتهمة الفساد، بحسب ما أفادت “فرانس برس”.

وترأس أولمرت (71 عاما) الحكومة الإسرائيلية بين 2006 و2009، وهو أول رئيس حكومة يدخل السجن في الكيان الاسرائيلي. وحكم عليه بالسجن لمدة 27 شهرا، لكنه استفاد من حكم مخفف.

وبدأ سقوط أولمرت في يوليو 2008 عندما أضعفته اتهامات الفساد، وأعلن وقتها أنه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه كاديما (وسط) في الانتخابات الحزبية متخليا بذلك بحكم الأمر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها عام 2006.

print
المصدر : سكاي نيوز

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class