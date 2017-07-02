أولمرت حرا طليقا

أطلق، الأحد، سراح رئيس وزراء حكومة العدو السابق إيهود أولمرت الذي سجن لمدة سنة و4 أشهر بتهمة الفساد، بحسب ما أفادت “فرانس برس”.

وترأس أولمرت (71 عاما) الحكومة الإسرائيلية بين 2006 و2009، وهو أول رئيس حكومة يدخل السجن في الكيان الاسرائيلي. وحكم عليه بالسجن لمدة 27 شهرا، لكنه استفاد من حكم مخفف.

وبدأ سقوط أولمرت في يوليو 2008 عندما أضعفته اتهامات الفساد، وأعلن وقتها أنه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه كاديما (وسط) في الانتخابات الحزبية متخليا بذلك بحكم الأمر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها عام 2006.

print

المصدر : سكاي نيوز