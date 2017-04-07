أولى إحصائيات شهداء العدوان الصاروخي الأميركي على سوريا

استشهد 5 أشخاص وجرح 7 آخرون في الحصيلة الاولية للعدوان الاميركي على القاعدة الجوية في حمص.

من جانبه أشار محافظ حمص أن العدوان الاميركي أسقط ضحايا بين المدنيين في قرية قرب القاعدة الجوية.

وأضاف المصدر أن مطار الشعيرات الواقع جنوب شرق حمص يعتبر واحدا من أهم مطارات المنطقة الوسطى في سوريا ويبعد عن مدينة حمص حوالي 31 كم بالقرب من طريق حمص تدمر قرب بلدة الشعيرات.

ويقع على عاتق المطار الجهد العسكري الأكبر في الحرب على داعش في تدمر ومهين والقريتين والمناطق القريبة منهما، ويقدم مساعدة جوية مهمة لمدينة دير الزور شرقي البلاد.

ويقع مطار الشعيرات في منطقة آمنة نسبياً، ولم تتمكن التنظيمات الإرهابية من الوصول اليه أو تهديد محيطه طوال السنوات الماضية، وبالنظر الى موقعه الاستراتيجي في وسط سوريا وضعت دمشق وموسكو خططا لتحديثه لاستيعاب الطائرات المتطورة من فئة سوخوي، وتأهله لاستيعاب منظومة الدفاع الجوي اس اس 400 التي توفر مظلة لحماية الجنوب السوري وصولاً الى جنوب لبنان في دائرة يتجاوز قطرها المنطقة الوسطى في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

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المصدر : NBN