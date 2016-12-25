أول رد فعل مباشر لـ”نتنياهو” بعد قرار الاستيطان

وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان بأنه “منحاز ومشين”.

واعتبر نتنياهو في أول رد فعل مباشر له على القرار في تصريح نقله التلفزيون الإسرائيلي “أن القرار المتخذ منحاز ومشين ولكننا سنتجاوزه”، بحسب “فرانس برس”.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت ما مكن مجلس الأمن يوم أمس الجمعة، من تبني القرار الأول الذي تصدره الأمم المتحدة منذ 1979 بإدانة “إسرائيل” بسبب سياستها الاستيطانية.

وانتقد نتنياهو إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما واتهمها بتوجيه ضربة مشينة إلى إسرائيل في الأمم المتحدة.

وقال، إن أوباما انتهك التزام الولايات المتحدة الطويل بعدم إملاء شروط سلام على إسرائيل في مجلس الأمن.

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المصدر : سبوتنيك