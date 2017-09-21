أول قمر صناعي تايواني لاستشعار الأرض يرسل صورا غير واضحة

يواجه أول ​قمر اصطناعي​ تايواني التصنيع لاستشعار الأرض عن بعد من طراز “FORMOSAT-5” مشاكل تتعلق بتشغيل أجهزته البصرية فائقة الدقة، وبدأ ​القمر​ الاصطناعي، العامل حاليا على ارتفاع 720 كيلومترا، بإرسال صور فوتوغرافية غير واضحة إلى مركز القيادة الأرضي.

يذكر أن قمر “FORMOSAT-5” التايواني أطلق يوم 25 أغسطس الماضي، من قبل شركة “سبايس إكس” الأمريكية الخاصة.

وكشف رئيس المركز الفضائي التايواني يوي سيانغ جين إن سبب إرسال الصور المشوشة يعود إلى عطل في مستشعر البعد البؤري، ما يؤدي إلى تشويه الصور الفوتوغرافية الواردة، وحسب ​الخبراء​ فإن عملية البحث عن الخلل وإجراء الاختبارات وإدخال تعديلات في برمجة الأجهزة البصرية عمليات ستستغرق شهرين أو 3 على أقل تقدير.

وكان من المفترض أن يجمع القمر الاصطناعي المزود بأجهزة التصوير المتطورة معلومات تحول دون وقوع كوارث طبيعية، وأن يصور سطح كوكبنا ويراقب ​البيئة​ ويُجري بحوثا علمية.

ويبلغ وزن القمر الاصطناعي 450 كيلوغراما. وشارك في تصميمه ما يزيد عن 50 فريقا من العلماء والباحثين. وقد استثمر فيه نحو 190 مليون دولار. ويتوقع أن يعمل “FORMOSAT-5” على ارتفاع 720 كيلومترا فوق سطح الأرض خلال 5 أعوام. وتبلغ فترة دورانه حول الأرض 100 دقيقة.

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المصدر : NBN