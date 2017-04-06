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أومتيتي كلمة السر في نجاح برشلونة في الليغا

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
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أومتيتي كلمة السر في نجاح برشلونة في الليغا

أصبح صامويل أومتيتي هو كلمة السر في تحقيق برشلونة للانتصارات في الدوري الإسباني، فكلما شارك أساسياً في اللقاء إلا وأنهاه فريقه متفوقاً بالنتيجة النهائية.

أومتيتي شارك في 18 مباراة في الدوري الإسباني واستطاع برشلونة تحقيق الانتصار في جميع اللقاءات دون أن يتلقى أي هزيمة أو يقع في فخ التعادل ولو بلقاء وحيد.

صحيفة ماركا الإسبانية نشرت تقريراً تتحدث من خلاله عن أومتيتي تحت عنوان “صامويل مرادف لنجاح برشلونة” كما وضحت بأن جميع هزائم البرسا وتعادلاته حدثت في وقت غياب اللاعب.

وتلقى برشلونة 3 هزائم في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي وتعادل في 6 مباريات، فيما كانت المفارقة أن أومتيتي غاب عنها جميعاً.

وحقق برشلونة 3 انتصارات فقط في غياب أومتيتي، الأول على سبورتينج خيخون، والثاني على ديبورتيفو لاكورونا، والثالث على حساب غرناطة في الجولة الماضية.

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المصدر : NBN

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