أين أصبح أول 11 موظفا في مايكروسوفت اليوم؟

التُقطت صورة في ولاية ألباكركي الأمريكية تجمع أول 11 موظفا في مايكروسوفت في فترة السبعينات، المرافقة لتأسيس أسطورة الشركات التكنولوجية الأمريكية.
وتجمع هذه الصورة بين فريق شركة مايكروسوفت الناشئة-في ذلك الحين، قبل انتقالهم من ولاية ألباكركي إلى سياتل. ويعرف معظمنا ماذا حلّ بالشخصيتين، بيل غيتس وبول ألين، ولكننا لا نعلم مصير بقية الموظفين الأوائل في مايكروسوفت. فأين أصبحوا الآن؟
– بيل غيتس: تخلى عن المليارات التي ربحها من مايكروسوفت
– آندريا لويس: أصبحت كاتبة للقصص الخيالية وصحفية مستقلة
كانت آندريا لويس الشخص الوحيد في مايكروسوفت من ألباكركي، حيث عملت كاتبة تقنية لمايكروسوفت، مما يعني أنها كتبت وثائقا تشرح برنامج مايكروسوفت.
– ماريا وود: قاضت مايكروسوفت بعد عامين فقط من التأسيس
كانت ماريا وود أمينة سر مايكروسوفت، وتزوجت من أحد موظفي مايكروسوفت الأوائل. غادرت الشركة بعد عامين فقط من التقاط الصورة ورفعت دعوى قضائية ضدها بسبب التمييز الجنسي.
– بول ألين: أنفق ملياراته على الفرق الرياضية والشركات الناشئة وغير ذلك
يعد بول ألين الشخصية الأكثر شهرة بعد بيل غيتس في المجموعة، وهو أحد مؤسسي مايكروسوفت، كما يحتل المرتبة الـ 21 في قائمة أغنى أغنياء العالم، وفقا لصحيفة فوربس.
– بوب أورير: يمتلك مزرعة ماشية الآن
كان بوب أورير واحدا من أكبر الموظفين سنا في مايكروسوفت عند تأسيسها، حيث عمل رئيسا لقسم الرياضيات، ويرجع إليه الفضل في إعادة صياغة التعليمات البرمجية (DOS) التي وضعها في حواسيب IBM.
تُقدر ثروة أورير الآن بـ 100 مليون دولار، ويرأس مجالس إدارة عدد قليل من الشركات المحلية.
– بوب غرينبرغ: ترك العمل في مايكروسوفت ليطور دمى الأطفال.
كان بوب غرينبرغ الرجل الذي ربح مسابقة الاتصال في برنامج إذاعي لالتقاط صورة فريق العمل، وغادر مايكروسوفت في عام 1981 بعد أن ساعد الشركة في تطوير نسخة جديدة من لغة البرمجة الأولية (BASIC).
– مارك ماكدونالد: غادر مايكروسوفت بعد أن توسعت ليعود إليها لاحقا
كان مارك ماكدونالد أول موظف بأجر في الشركة، وغادر مايكروسوفت عام 1984 لأنه لم يُعجب بنمو الشركة الكبير. وانتقل إلى شركة “Asymetrix”، وهي شركة أخرى لـ بول ألين.
– غوردن ليتوين: بقي في مايكروسوفت لفترة أطول من أي موظف آخر عدا بيل غيتس
عمل غوردن ليتوين مع الشركة حتى عام 1993، وهو صاحب أطول ثاني مدة قضاها موظف في الشركة. كان مبرمجا في مايكروسوفت واستقال عندما أراد أخذ فترة من الراحة من العمل المرهق في الشركة.
– ستيف وود: أسس شركة Wireless Services Corp
تزوج ستيف وود من ماريا وود التي غادرت مايكروسوفت بسبب الظروف السيئة. وغادر ستيف وود الشركة عام 1980 لينتقل إلى العمل مع بول ألين على تأسيس عدد قليل من الشركات.
– بوب والاس: هوى عقاقير الهلوسة وأسس شركة برمجيات
– جيم لين: أنشأ شركة برمجيات خاصة
عمل جيم لين كمدير مشروع في مايكروسوفت التي غادرها عام 1985، وقال سابقا “إن مايكروسوفت قضت على حماستي”، وفقا للتقارير.
يذكر أن مايكروسوفت جمعت فريق العمل سوية لأخذ صورة تذكارية مرة أخرى عام 2008، وذلك عند مغادرة بيل غيتس الشركة.