إبراهيموفيتش: مختاريان ملك ولكن أنا من “صنف الآلهة”

لدى سؤال اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن رأيه بهدف زميله في مانشستر يونايتد هنريك مختاريان الرائع بكعب القدم أمس في شباك سندرلاند، أجاب قائلا: “مختاريان ملك الأهداف بالكعب، لكن أنا إله هذا النوع من الأهداف”.

وعرف عن إبراهيموفيتش تسجيله أهداف مذهلة بكعب القدم بألعاب هوائية، وربما يكون هدفه في شباك منتخب إيطاليا في كأس أمم أوروبا 2004 هو الأكثر شهرة له في هذا النوع من الأهداف.

يذكر أن إبراهيموفيتش سبق أن قال “أنا إله مانشستر يونايتد” كرد على إريك كانتونا الذي أخبره بأنه سيصبح أمير النادي لأنه الملك الوحيد له.

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المصدر : NBN