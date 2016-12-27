إبراهيموفيتش يثير الجدل من جديد .. “أنا إلٰه”

استمر زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي في إثارة الجدل عن طريق تصريحاته الغريبة والتي تظهر اعتداده بنفسه وثقته المفرطة بقدراته.

إبراهيموفيتش كرر تصريحه الشهير “أنا إله” والذي قاله فور انتقاله إلى مانشستر يونايتد، وذلك على حد قولة صحيفة أس الإسبانية وحسب التقارير الصادرة من وسائل الإعلام المختلفة.

زلاتان سؤل عن رأيه بهدف زميله هنريك مخيتاريان الرائع بكعب القدم أمس في شباك سندرلاند مما دفعه للقول “مخيتاريان ملك الأهداف بالكعب، لكن أنا إله هذا النوع من الأهداف”.

وعُرف عن إبراهيموفيتش تسجيله أهداف مذهلة بكعب القدم بألعاب هوائية، وربما يكون هدفه في شباك منتخب إيطاليا في كأس أمم أوروبا 2004 هو الأكثر شهرة له في هذا النوع من الأهداف.

يذكر أن إبراهيموفيتش سبق أن قال “أنا إله مانشستر يونايتد” كرد على إريك كانتونا الذي أخبره بأنه سيصبح أمير النادي لأنه الملك الوحيد له.

print

المصدر : NBN