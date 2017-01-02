إبراهيموفيتش يرد بقسوة على المشككين بقدراته

رد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد بقسوة على الذين كانوا يشككوا بقدراته قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الصيف الماضي.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميرور “الانتقادات تعطيني المزيد من الطاقة، ثقوا بي، من ينتقدني يتقاضى راتباً للحديث عني بصورة سيئة”.

وتابع “لقد كانت سنة رائعة، في باريس قدمت أداء مذهل، وجئت إلى مانشستر يونايتد وفي أول ستة أشهر قدمت أداء أكثر من مذهل”.

وأنهى زلاتان حديثه “جئت إلى الدوري الإنجليزي والجميع كان يعتقد أنني لن أكون قادراً على فعل شيء، لكن كما هو الحال دائماً نجحت في إغلاق أفواههم”.

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المصدر : وكالات