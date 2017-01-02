إبعاد النائب العربي باسل غطاس عن الكنيست 6 أشهر

قررت لجنة السلوك والآداب في الكنيست الإسرائيلي الاثنين إبعاد النائب في القائمة العربية الموّحدة باسل غطاس “من التجمع الوطني الديمقراطي”، لمدة ستة أشهر على خلفية قضية نقل هواتف ورسائل مشفّرة للأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق القرار، فإنه باستطاعة النائب غطاس المشاركة في التصويت بالكنيست إلا أنه لا يمكنه التحدث في جلسات اللجان البرلمانية والقاء الكلمات وتقديم مشاريع قوانين”.

وكان غطّاس تنازل عن حصانته بالكنيست، عقب اعتقال شرطة الاحتلال له الأسبوع ما قبل الماضي، بتهمة نقل هواتف خلوية ورسائل للأسرى بسجون الاحتلال، وبدء التحقيق معه.

يًذكر أن محكمة الاحتلال قررت ولثلاث مرات تمديد اعتقال غطّاس، ثم حوّلته نهاية الأسبوع الماضي إلى الحبس المنزلي عقب جلسة محاكمة له.

print

المصدر : NBN