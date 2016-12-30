إجراءات إستثنائية في نيويورك تأهباً لإحتفالات ليلة رأس السنة

تنشر مدينة نيويورك شاحنات مليئة بالرمل والآلاف من أفراد الشرطة في إطار خطة لتعزيز الأمن أثناء احتفالات ليلة رأس السنة، في ساحة تايمز سكوير، وذلك في ضوء هجومين دمويين بشاحنات في أوروبا هذا العام.

ومن المتوقع احتشاد ما يصل إلى مليوني شخص يوم السبت لاستقبال العام الجديد في الساحة. وأشارت السلطات الى أنها “ليست على علم بوجود تهديد للاحتفالات السنوية في تقاطع الطرق الشهير بمنطقة مانهاتن”.

وقال رئيس إدارة شرطة نيويورك كارولس جوميز: “إن هجمات الشاحنات في أوروبا أخذت بعين الاعتبار عند وضع خطة تأمين نيويورك. فقتل 21 شخصا وأصيب 65 آخرون في هجوم بشاحنة على سوق عيدالميلاد في برلين هذا الشهر. وفي هجوم مشابه بمدينة نيس الفرنسية صيف العام الحالي قتل 68 شخصا وأصيب أكثر من 400 في هجوم على حشود من المحتفلين بالعيد الوطني الفرنسي.

أضاف: “لتأمين ليلة رأس السنة قد يرصد قرابة مليوني زائر يتوقع أن يحتشدوا في الساعات السابقة لمنتصف الليل فرقا من الشرطة المدججة بالسلاح وكلابا بوليسية وطائرات هليكوبتر وإجراءات تفتيش للحقائب في قطارات الأنفاق. وسيقوم خفر السواحل وسفن تابعة للشرطة بدوريات في الممرات المائية المحيطة بمانهاتن”.

وأشارت الشرطة الى أن “عناصرها ستقوم بعمليات تمشيط للفنادق والمسارح وأماكن انتظار السيارات في المنطقة وسيراقبون نقاط تفتيش لرصد أي إشعاع وأسلحة”. وذكر مسؤولون أن “إدارة الشرطة في نيويورك كلفت قرابة سبعة آلاف من رجال الشرطة بتأمين تايمز سكوير وباقي أنحاء المدينة غدا السبت، وستحظر المظلات والحقائب الكبيرة والكحوليات أثناء الاحتفالات، كما ستغلق السلطات أجزاء من شوارع بالمدينة أمام حركة المرور”.

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المصدر : NBN