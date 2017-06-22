إحباط تهريب ستة ملايين حبة كبتاغون من لبنان الى السعودية

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، شعبة العلاقات العامة انه في إطار ملاحقة الشبكات الدولية الضالعة بتصنيع وتهريب حبوب الكبتاغون، وبنتيجة المتابعة والرصد من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، وبالتنسيق والتعاون الوثيق مع السلطات الأمنية المختصة في المملكه العربية السعودية، تم إحباط عملية تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغ عددها ستة ملايين حبة.

واشارت في بيان، الى انه تم توقيف المتورطين في العملية والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص لتوقيف جميع من له علاقة بهذه الشبكة الإجرامية الضالعة في عملية التهريب.

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المصدر : NBN