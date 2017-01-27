إحباط مخطط إرهابي خطير في المغرب

تمكنت قوات الأمن المغربي الجمعة من إحباط عملية إرهابية كبيرة كانت تستهدف أمن المملكة. وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بيان “في إطار رصد التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخطط إرهابي خطير لداعش أسفر عن تفكيك خلية إرهابية، تتكون من 7 عناصر ينشطون، في مدن الجديدة وسلا والكارة وبالجماعة القروية بولعوان ودوار معط الله”. وأكدت الداخلية المغربية أنه “تمّ حجز مسدس رشاش مزود بمنظار ليلي يعمل بالأشعة الحمراء، و7 مسدسات وكمية وافرة من الذخيرة الحية، و4 سكاكين كبيرة الحجم، وجهازين للاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى سراويل عسكرية وعصي تلسكوبية ومعدات ومواد كيميائية وسوائل مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات، وسترتين مزودتين بحزامين ناسفين”.

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المصدر : وكالات