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إحذروا… إياكم أن تضعوا كوب ماء بالقرب من سريركم خلال النوم!

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية
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إحذروا… إياكم أن تضعوا كوب ماء بالقرب من سريركم خلال النوم!

مما لا شك فيه أن المياه هي عنصر مهم في حياة الإنسان، خصوصاً وأن 65 في المئة من جسم الإنسان يتكوّن من الماء. ومن الضروري جداً أن يحرص المرء على استهلاك يومياً الكمية الكافية من الماء لضمان جودة وظائف الأنسجة والأعضاء كافة.

وبالرغم من ذلك، فعليكم تجنب وضع كوب من الماء قرب سريركم أثناء النوم، لماذا؟

قد يلاحظ بعضكم أن طعم المياه الموضوعة في كوب بالقرب من السرير سيتغيّر في الصباح، وهذا أمر طبيعي. في الواقع إن وضع المياه بهذه الطريقة سيجعلها عرضة لكميات كبيرة من البكتيريا الموجودة في الهواء، وبالتالي ستتلوث. إضافة الى ذلك، فإن الاتصال المباشر بين المياه والهواء لفترة طويلة سيغيّر من تركيبتها الكيميائية ودرجة حموضتها، وهذا ما سيتسبب بتغيير طعمها وجودتها.

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المصدر : وكالات

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