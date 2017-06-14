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إخلاء مركز للاجئين في جنوب السويد إثر حريق يشتبه أنه متعمد

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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إخلاء مركز للاجئين في جنوب السويد إثر حريق يشتبه أنه متعمد

قالت الشرطة إنه تم إجلاء نحو 70 من طالبي اللجوء من مكان إقامتهم في جنوب السويد، اليوم الأربعاء، إثر حريق يشتبه بأنه متعمد، وفقا لوكالة “ستوكهولم”.

وذكرت الشرطة في بلدة كارلسمان، أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، لكن شخصا اعتقل للاشتباه بأنه أضرم النار التي دمرت أجزاء كبيرة من المجمع.
وقال شاهد إن الحريق كان نتيجة محاولة انتحار، حيث حاول أحد السكان إضرام النار في الأثاث بعد أن رُفض طلبه للجوء.
وفي أواخر 2015، غيرت السويد التي يسكنها عشرة ملايين شخص، سياسة هجرة سخية طبقت لسنوات طويلة، وبدأت العمل بضوابط حدودية وقوانين هجرة أكثر صرامة.
وفي 2015، سعى أكثر من 160 ألفا للجوء في البلاد معظمهم من أفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال العامين الماضيين أُحرق عدد من مراكز اللجوء فيما يشتبه أنها هجمات متعمدة.

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المصدر : NBN

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