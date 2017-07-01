إخلاء 120 شخصا من دار للزائرين بالمدينة المنورة بعد نشوب حريق في الدار

أخلت فرق الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة في السعودية، 120 شخصاً من دار للزائرين، بصورة إحترازيّة، بعد نشوب حريق في الدار الواقع في حي العزيات، الّذي نتج عنه حالتي اختناق لإمرأتين سعوديتين، تمّ نقلهما إلى المستشفى، ولاحقاً غادرتا بصحّة جيّدة.

ولفتت “مديرية الدفاع المدني” السعودي، إلى أنّه “تمّت السيطرة على الحريق قبل انتشاره، وذلك بعد تدخّل فرق الدفاع المدني”.

من جهته، أوضح الناطق الرسمي بإسم الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنّ “بلاغاً ورد فجراً عن حادث حريق في دار زائرين على طريق قربان النازل، في حي العزيات. وتمّ توجيه فرق الدفاع المدني إلى المكان، حيث اتّضح أنّ الحريق شبّ في أثاث في قاعة اجتماعات في الدار، الواقعة في بناية مكوّنة من خمسة أدوار، نتج عنه دخان كثيف وحالتا اختناق بسيط لإمرأتين”.

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المصدر : وكالات