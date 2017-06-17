إدارة تشيلسي تضع مبلغ ضخم جداً في سوق الانتقالات بين يدي كونتي

حصل أنطونيو كونتي على وعد من رومان أبراموفيتش رئيس ومالك تشيلسي الإنجليزي بزيادة صلاحياته في النادي في عملية انتداب اللاعبين خلال سوق الانتقالات.

التقارير خلال الأيام الماضية تحدثت حول رحيل كونتي عن تشيلسي بسبب دخوله في خلاف مع أبراموفيتش وإدارة النادي حول رفضهم دفع الأموال الكافية لحسم الصفقات التي طلبها، مع غضبهم منه نتيجة طلبه الرحيل من دييجو كوستا.

لكن ديلي ميرور نفت هذه الأنباء ووضحت في تقاريرها بأن كونتي سيحصل على 250 مليون جنيه استرليني لإثبات أنه لا يخوض أية مشاكل مع الإدارة.

وسينفق كونتي المبلغ على التعاقد مع عدة لاعبين، ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس مقابل 50 مليون جنيه استرليني، روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه، تيمو باكايوكو نجم خط وسط موناكو مقابل 40 مليون جنيه، فيما سيستخدم المبلغ المتبقي (85 مليون جنيه) للتعاقد مع ماركو فيراتي وأليكس ساندرو.

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المصدر : وكالات