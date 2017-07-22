منفذ عملية “حلميش” نشر وصيته على “فيسبوك” قبل العملية بساعتين وإدارة الموقع تغلق صفحته

أغلقت إدارة موقع فيسبوك الصفحة الشخصية لمنفذ عملية الطعن في مستوطنة “حلميش” الشاب الفلسطيني عمر عبد الجليل العبد (19 عاماً) من بلدة كوبر بعد ورود تبليغات عدة من مستوطنين لإغلاقها.

وكان عمر العبد قد نشر وصيته قبل تنفيذ عمليته بأقل من ساعتين، وقال فيها : “أنا شاب لم يتجاوز عمري العشرين، لي أحلام وطموحات كثيرة، كنت أعلم أنه بعون الله ستتحقق أحلامي، كنت أعشق الحياة لرسم البسمة على وجوه الناس، لكن أي حياة هذه التي تُقتل فيها نساؤنا وشبابنا ظلماً ويدنس أقصانا مسرى حبيبنا ونحن نائمون”.

وتساءل العبد مستغرباً: “أليس من العار علينا الجلوس؟ أنتم يا من سلاحكم صدئ، أنتم يا من تخرجون سلاحكم في المناسبات، ألا تخجلون من أنفسكم، أعلنوا حربا على الله .. أليس لله حق عليكم؟ هاهم أغلقوا أقصانا فلم يلبي سلاحكم”.

وقال في وصيته إنه لا يملك سوى سكيناً سيلبي به نداء الأقصى في حال عدم استجابة الاحتلال وفتح أبواب الأقصى.

وتابع: “الله يا محلا الموت والشهادة فدى الله ورسوله ومسرى رسوله، أرجوكم سامحوني فأنفاسي باتت معدودة”.

واختتم منفذ العملية التي قتل فيها 3 مستوطنين واصيب رابع وصيته بالدعوة إلى وحدة الصف من أجل الأقصى في وجه الاحتلال. وقال: “ضعوا على رأسي عصبة القسام وعلى صدري كوفية أبو عمار”.

يذكر أن منفذ العملية لم يستشهد وأن حالته خطرة ويرقد في مستشفى “بلينسون” بمدينة بيتح تكفا.

print

المصدر : NBN