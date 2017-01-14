  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

إستشهاد ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين بانفجار سيارة مفخخة وسط بغداد

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
اترك تعليقا
12 Views
إستشهاد ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين بانفجار سيارة مفخخة وسط بغداد

أعلن نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، مساء اليوم السبت، إستشهاد ستة اشخاص وإصابة 12 آخرين، إثر هجوم إرهابي استهدف شارع في وسط العاصمة.

وأوضح الربيعي أن التفجير نجم عن سيارة مفخخة استهدف شارع النضال قرب مبنى سوق الأوراق المالية، في وسط بغداد، أسفر عنه مقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.

وشهدت العاصمة العراقية، في الأونة الأخيرة، سلسلة تفجيرات دامية استهدفت المدنيين في الأحياء والأسواق الشعبية، والأماكن العامة، راح ضحيتها عدد من المواطنين.

print
المصدر : سبوتنيك

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class