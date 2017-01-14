إستشهاد ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين بانفجار سيارة مفخخة وسط بغداد

أعلن نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، مساء اليوم السبت، إستشهاد ستة اشخاص وإصابة 12 آخرين، إثر هجوم إرهابي استهدف شارع في وسط العاصمة.

وأوضح الربيعي أن التفجير نجم عن سيارة مفخخة استهدف شارع النضال قرب مبنى سوق الأوراق المالية، في وسط بغداد، أسفر عنه مقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.

وشهدت العاصمة العراقية، في الأونة الأخيرة، سلسلة تفجيرات دامية استهدفت المدنيين في الأحياء والأسواق الشعبية، والأماكن العامة، راح ضحيتها عدد من المواطنين.

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المصدر : سبوتنيك