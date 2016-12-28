إسرائيل ترد على قرار مجلس الأمن بوحدات سكنية جديدة في القدس

تنظر بلدية القدس اليوم في طلبات ترخيص بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة لإسرائيليين في مناطق احتلتها “إسرائيل” عام 1967 وضمتها إلى المدينة من دون أن تأبه بقرار لمجلس الأمن مناهض للاستيطان.

ولا تزال “إسرائيل” غاضبة من قرار مجلس الأمن الذي طالب “إسرائيل” بوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وجاء في جدول أعمال نشرته بلدية القدس، النظر في طلبات ترخيص ما لا يقل عن 390 منزلا جديدا والتي من المؤكد أن تؤدي الموافقة عليها إلى تزايد المعارضة الدولية والفلسطينية لبناء المستوطنات الإسرائيلية.

ويجتمع المجلس البلدي للتخطيط والبناء كل أربعاء عادة. وقدمت طلبات الترخيص قبل صدور قرار مجلس الأمن.

وحض زعماء المستوطنين ومؤيديهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تسريع وتيرة البناء في القدس الشرقية واتهموه بأنه أبطأ الوتيرة العام الماضي جراء الضغط الدولي.

وأوردت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن السلطات وافقت على بناء 1506 وحدات سكنية للإسرائيليين في القدس الشرقية في 2016 مقارنة مع 395 عام 2015.

واعلنت بلدية القدس في بيان إنها “ستواصل تطوير العاصمة وفقا لنظم تخطيط المناطق والبناء… من دون إجحاف… من أجل جميع السكان”.

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها وهي خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

ويسعى الفلسطينيون لتكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم التي يريدون إقامتها على أراضي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

الاقامة الجبرية لنائب عربي

على صعيد آخر، قررت محكمة اسرائيلية اطلاق النائب العربي في الكنيست الاسرائيلية باسل غطاس ووضعه قيد الاقامة الجبرية، بعد اعتقاله للتحقيق بشبهة نقل هواتف جوالة لمعتقلين فلسطينيين.

وقررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون جنوب تل ابيب اطلاق غطاس (حزب التجمع الوطني الديموقراطي) وفرض الاقامة الجبرية عليه في منزله لمدة 10 أيام بينما يستمر التحقيق.

ومنع غطاس من مغادرة اسرائيل، ولا يمكنه زيارة المعتقلين في السجون الاسرائيلية لمدة 180 يوماً.

واعتقلت الشرطة الاسرائيلية غطاس الخميس الماضي بعدما رفعت لجنة الكنيست حصانته البرلمانية ووافق عليها غطاس الذي نفى الاتهامات الموجهة اليه.

وأوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه تم العثور على 12 هاتفاً نقالاً مع الأسيرين الفلسطينيين وليد دقة وباسل البزرة في سجن كتسيعوت في النقب بعد زيارة غطاس لهما.

ووليد دقة من عرب 1948 من مدينة باقة الغربية دانته المحاكم الاسرائيلية بتنفيذ عملية خطف وقتل جندي اسرائيلي في 1984 وهو مسجون منذ عام 1986.

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المصدر : جريدة النهار