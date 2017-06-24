إشارات صحية خطيرة لا تتجاهلوها… تؤثر على عمل أجهزة جسمكم كافة!

من الضروري جداً أن يسعى المرء الى الحفاظ على توازن الأحماض والقلويات (acido-basique) في الجسم لضمان صحة عمل الأجهزة بشكل كامل.

سنقدّم لكن في ما يلي علامات لا يجب أن تتجاهلوها تشير الى زيادة مستوى الأحماض أو الأسيد في جسمكم.

– زيادة الوزن: عندما يحتوي الجسم على كمية عالية من الأسيد يقوم بفرز الأنسولين وإبطاء عملية الأيض وبالتالي منع عملية حرق الدهون.

– هشاشة العظام: يقوم الجسم بامتصاص المواد الغذائية القلوية في حال وجود كمية عالية من الأسيد بهدف استعادة التوازن الصحي. فهو يقوم بهذه الخطوة عن طريق العظام التي قد تخسر المعادن وتصبح أكثر هشاشة.

– الأرق: في محاولة للتخلص من مشكلة زيادة نسبة الأسيد، يقوم الجسم بامتصاص المواد الغذائية، من بينها الكالسيوم، من العظام. ويعتبر هذا المعدن ضروري لحسن عمل الأجهزة كافة كما إن نقص معدلاته يرتبط باضطرابات النوم والأرق.

– آلام في العضلات: يؤثر ارتفاع مستوى الأسيد في الجسم على السوائل، وبالتالي يصبح توزيع المواد الغذائية والأكسجين في الأنسجة والخلايا أبطأ. إن نقص الأكسجين في أنسجة العضلات يؤثر على مستويات الكالسيوم ما يسبب تصلّب العضلات وظهور الألم.

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المصدر : وكالات