إشبيلية يعزز دفاعه بمونتويا ويمدد عقد نزونزي

أعلن نادي إشبيلية المنافس على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أنه عزز خط وسطه بالتعاقد مع والتر مونتويا من روساريو سنترال.

ووقع اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 23 عاما على عقد لأربع سنوات ونصف مع النادي الإسباني.

ومونتويا ثالث لاعب يتعاقد معه إشبيلية خلال فترة الانتقالات الحالية عقب وصول المدافع الفرنسي كليمو لينغليه من نانسي والمهاجم ستيفان يوفيتيتش من الجبل الأسود على سبيل الإعارة من إنترناسيونالي.

ومدد لاعب الوسط الفرنسي ستيفن نزونزي عقده مع اشبيلية لعام إضافي ليبقى مع الفريق حتى يونيو 2020.

ويحتل إشبيلية المركز الثالث في الدوري الإسباني متأخرا بأربع نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة وسيواجه ليستر سيتي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

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المصدر : وكالات