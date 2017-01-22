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إشبيلية يقلب الطاولة على أوساسونا ويعود بفوز ثمين

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية, يحدث الان
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إشبيلية يقلب الطاولة على أوساسونا ويعود بفوز ثمين

نجح إشبيلية في قلب الطاولة على مضيفه أوساسونا ليعود بفوز مثير بنتيجة (4-3) من ملعب أل سادار ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني .

وبدأ أوساسونا المباراة بالشكل الأمثل حيث نجح في خطف التقدم عبر سرجيو ليون مع حلول الدقيقة 15 ، فيما تأجل رد إشبيلية إلى الدقيقة 43 حيث نجح في تسجيل التعادل عبر هدف فيسنتي ايبورا الذي انتهى على اثره الشوط الأول .

وكان الشوط الثاني أكثر اثارة حيث أعاد فيسنتي ايبورا التقدم لأوساسونا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 63 قبل أن يعود نفس اللاعب بعد ذلك بدقيقتين ليعدل النتيجة لإشبيلية ، فيما خطف فرانكو فازكويز التقدم للنادي الأندلسي مع حلول الدقيقة 80 قبل أن ينهي بابلو سارابيا الرباعية في الدقيقة 90 ليعود كينان كودرو لتقليص النتيجة لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع .

وبهذا الفوز يرفع إشبيلية رصيده إلى النقطة 42 في المركز الثاني وعلى بعد نقطة واحدة من المتصدر ريال مدريد ، فيما يستمر أوساسونا في تذيل الترتيب برصيد 9 نقاط .

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المصدر : NBN

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