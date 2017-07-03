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إصابة شخص باشكال بين شبان من بلدة عرسال وبلدة جديدة الفاكهه

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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إصابة شخص باشكال بين شبان من بلدة عرسال وبلدة جديدة الفاكهه

حصل اشكال بين شبان من بلدة عرسال وعلي يوسف المسلماني وشقيقه محمد على خلفية افضلية مرور في بلدة جديدة الفاكهه قضاء بعلبك – الطريق العام.

وقد تعرض علي لإصابة في رأسه بشظايا رصاصة اطلقها احد الشبان العراسلة من مسدس كما تعرض شقيقه محمد لضربة في رأسه من عقب سلاح كلاشينكوف.

وتطور الاشكال وقام الشابان بسحب مسدس و كلاشن من الشبان العراسلة الذين احتموا لدى المدعو محمد حجار سكرية (احد اقاربهم) في بلدة الفاكهه

و توجه على الفور مجموعة شبان من بلدة جديدة الفاكهه اقارب آل المسلماني الى المنزل المذكور وعملوا على تهديدهم بالسلاح بغية تسليم العراسلة و العمل جاري لتسليم الاسلحة الى مكتب مخابرات رأس بعلبك.

و اصيب خلال الاشكال المدعو محمد الحجيري برصاصة برجله نقل على اثرها الى مستشفى يونيفرسال_رأس بعلبك.

كما تم نقل الشقيقين من آل مسلماني الى مستشفى الهرمل الحكومي للعلاج.

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المصدر : NBN

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