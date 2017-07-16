إصابة صيادين إثنين برصاص الاحتلال في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة

أصيب صيادان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.

الصيادان أصيب في أطرافهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى للعلاج من جراح وصفت بالمتوسطة.

وأفاد مصادر صحفية، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية استهدفت مراكب الصيادين بينما كانوا يمارسون مهنتهم في عرض البحر، ما أجبرهم على مغادرته خوفًا على حياتهم.

ويواصل جيش الاحتلال اختراق تفاهمات التهدئة التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية و”إسرائيل”برعاية مصرية بعد عدوان صيف 2014، باستهدافه شبه اليومي للمزارعين والصيادين.

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المصدر : NBN