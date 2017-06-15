إصابة 150 جندياً من جيش الاحتلال بـ”الجرب”

اصيب 150 جنديا من جيش الاحتلال بطفح جلدي والذي يتعارف عليه أيضا بمصطلح “الجرب”، نتيجة تلوث لم تعلن اسرائيل مصدره او سببه ادى الى اخلاء القاعدة “شزفيم” التي وقع فيها من جنودها البالغ عددهم 1500 جندي.

وقالت المصادر الاسرائيلية، أمس الاربعاء، ان الجنود المصابين يتلقون العلاج فيما تم عزل بعضهم، وتم استدعاء اطباء مختصين بالتلوث الذي لم يعرف سببه المباشر حتى الان الى القاعدة.

ويدور الحديث وفقا للمصادر الاسرائيلية عن اصابة الجنود بمرض جلدي معدي ما يعني ان عدد الجنود المصابين مرشحا للارتفاع.

مصادر طبية اسرائيلية قالت بأنه اذا لم ينجح الاطباء في علاج الحالات بالسرعة المطلوبة فان وضعهم سيزداد خطورة يرافقه اعراض مثل ارتفاع الحرارة وتضخم الغدد اللمفاوية.

وأعرب جيش الاحتلال الاسرائيلي عن خشيته من تطور التلوث الى تلوث يعرف باسم “الحصف” وهو داء جلدي يصيب الاطفال وهو مرض جلدي شائع ينتج عن اصابة جرثومية.

وتم تسريح الجنود الـ 1500 الذين تم اخلائهم من القاعدة وإرسالهم مؤقتا الى بيوتهم فيما تم عزل المصابين بشكل كامل وإغلاق القاعدة.

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المصدر : NBN