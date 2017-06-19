إصابة 3 أشقاء بالرصاص في إشكال في منطقة وادي خالد

وقع اشكال في بلدة العوادة في منطقة وادي خالد الحدودية، بين كل من أحمد م.ع. وشقيقيه حمود وفاطمة من جهة، وعدنان ح. وشقيقه خالد من جهة أخرى، تطور إلى تضارب بالأيدي والحجارة، ثم اطلاق نار من سلاح صيد وسلاح حربي واصابة أحمد ع. في عينه اليسرى اصابة خطرة وفي رجله، ونقل الى مستشفى في بيروت للمعالجة.

كما أصيب شقيقاه حمود وفاطمة في أماكن عدة من جسميهما، وهما قيد المعالجة.

ولاحقا أوقفت مفرزة استقصاء الشمال عدنان ح. وتم تسليمه إلى مخفر وادي خالد، لمتابعة التحقيقات ولمعرفة كامل مسببات الحادثة.

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المصدر : وكالات